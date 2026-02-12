82.76% -1.2
вчера 23:15
общество

В Новосибирске возбуждено дело после падения ребёнка в Обь

Фото: Сиб.фм / спасатели МАСС
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на реке Обь в Новосибирске.

Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошёл днём 12 февраля. По предварительным данным, несовершеннолетняя находилась у воды без сопровождения взрослых и провалилась в полынью.

В настоящее время спасатели МЧС продолжают поисковые работы. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Игорь Кириченко
Журналист

