В Новосибирске возбуждено дело после падения ребёнка в Обь

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия на реке Обь в Новосибирске.
Расследование ведётся по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент произошёл днём 12 февраля. По предварительным данным, несовершеннолетняя находилась у воды без сопровождения взрослых и провалилась в полынью.
В настоящее время спасатели МЧС продолжают поисковые работы. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.