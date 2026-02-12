В Новосибирской области четыре территории закрыли на карантин из-за бешенства

С 12 февраля по 12 апреля ограничения действуют в селе Преображенка (Искитимский район), селе Березово (Маслянинский округ), а также в деревнях Мухино (Чистоозёрный район) и Богатиха (Барабинский район).

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, в трёх случаях источником заражения стали лисы. В Преображенке, Берёзово и Богатихе дикие животные занесли вирус. А в деревне Мухино карантин ввели после гибели быка — у животного подтвердилось бешенство.

На период ограничений запрещён вывоз животных за пределы неблагополучных территорий, проведение ярмарок и выставок, а также ввоз восприимчивого поголовья.

В Новосибирской области каждый день выявляют новые очаги бешенства.