В Новосибирской области стало на 78 тысяч больше самозанятых граждан

По состоянию на 1 января 2026 года количество самозанятых граждан в Новосибирской области составило 330 тысяч человек, что на 78 тысяч больше по сравнению с 2024 годом. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

«Объем поступлений в бюджет от данной категории налогоплательщиков составил 1,9 миллиардов рублей с темпом роста 148,4%. Наибольшей популярностью у самозанятых пользуются такие виды деятельности, как сдача квартир в аренду, услуги такси, реклама, торговля продукцией собственного производства», — отметил Морозов.

Ранее в УФНС региона сообщили, что налоговая задолженность в Новосибирской области за год выросла на 9,6 миллиардов рублей и достигла 44 миллиардов.