сегодня 02:59
общество

В Тюменской области выросло число граждан, попавших в вытрезвители

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
В 2025 году в Тюменской области увеличилось количество людей, направленных в вытрезвители. Об этом пишет megatyumen.ru.

По данным регионального департамента социального развития, за год в специализированные учреждения доставили 437 человек.

Основная часть случаев пришлась на Тюмень — 312 человек. В Тобольске приняли 125 граждан. По сравнению с 2024 годом показатели выросли: тогда в регионе было зафиксировано 368 обращений, из них 291 — в Тюмени и 77 — в Тобольске. Общий прирост составил почти 70 человек. При этом в областном центре увеличение оказалось незначительным, а в Тобольске число размещённых выросло более чем в полтора раза.

Несмотря на рост нагрузки, расширение сети вытрезвителей в регионе на 2026–2030 годы не планируется. Сейчас на область действует три учреждения с общим фондом в 13 койко-мест. Специалисты отмечают, что увеличение показателей может быть связано как с активной работой служб, так и с социальными факторами.

Игорь Кириченко
Журналист

