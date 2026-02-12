ВС РФ продолжает атаковать на всех направлениях: что известно о боях в зоне СВО на 12 февраля

Министерство обороны РФ представило обновлённую информацию о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, за прошедшие сутки Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Сообщается, что целями стали объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также места производства и хранения ударных БПЛА. В Минобороны заявили, что все назначенные объекты поражены.

На различных направлениях подразделения российских группировок продолжили выполнение боевых задач.

Группировка «Север» сообщила об улучшении тактического положения и нанесении ударов по формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях. По данным ведомства, противник понёс потери в живой силе и технике, уничтожены склады боеприпасов.

Подразделения группировки «Запад», как утверждается, заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским силам в районах населённых пунктов Харьковской области. Сообщается о потерях со стороны ВСУ в личном составе, бронетехнике и артиллерии.

Группировка «Южная» заявила об улучшении положения по переднему краю и ударах по ряду подразделений ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

По информации Минобороны, подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР и Днепропетровской области. Среди заявленных потерь противника — личный состав и военная техника, включая танк иностранного производства.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника в районах Запорожской и Днепропетровской областей. Также сообщается о поражении украинских подразделений и утрате ими техники.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники поразили объекты военной и транспортной инфраструктуры, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в ряде районов.

Средства ПВО, по данным ведомства, за сутки перехватили крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, реактивные снаряды и более двухсот беспилотных летательных аппаратов.