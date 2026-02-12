Юрист напомнил о штрафах для новосибирских дачников зимой

Юрист Анна Павлова предупредила дачников, что зимний сезон не освобождает от соблюдения обязательных правил. По её словам, многие садоводы ошибочно думают, что в морозы проверки не проходя, однако штрафы можно получить и в январе, и в феврале.

Как сообщает «МК в Новосибирске», санкции грозят за сугробы на дорогах, складирование мусора и нарушение пожарной безопасности.

За снег на проезжей части и мусор на участке, физическим лицам грозит взысканием от трёх до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от тридцати до пятидесяти тысяч, юридическим лицам – от семидесяти до ста тысяч рублей. Сброс снега на дороги общего пользования также под запретом. Кроме того, дачников штрафуют, если сугробы блокируют внутрипоселковые дороги или подъезды к пожарным гидрантам.

Хранить ТКО разрешено исключительно на специально оборудованных контейнерных площадках. Мусор, оставленный на участке даже под толщей снега, расценивается как нарушение экологических и противопожарных норм, что влечёт штраф от Россельхознадзора или Роспотребнадзора в размере от двух до пятнадцати тысяч рублей.

При этом важно помнить: сухая трава, листва и ветки относятся к растительным отходам. Смешивать их с ТКО запрещено. Садовое товарищество обязано организовать отдельную площадку для такого мусора и заключить договор на его вывоз.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. За оставленную без присмотра топящуюся печь или неисправную, использование горючих жидкостей для розжига предусмотрен штраф от двух до трёх тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что из-за нарушений правил эксплуатации печей в Новосибирской области в 2025 году произошло более 630 пожаров.