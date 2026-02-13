Кто выйдет на пенсию в 2026 году в России: возраст, стаж и баллы

Пенсионная реформа в России продолжается. В 2026 году на страховую пенсию по старости смогут выйти женщины 1971 года рождения и мужчины 1966 года рождения. Таким образом, пенсионный возраст составляет 55 лет для женщин и 61 год для мужчин — это промежуточный этап переходного периода.

Согласно требованиям Социального фонда, для назначения выплат в 2026 году необходимо не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов).

Кому положена пенсия независимо от возраста

В 2026 году сохраняются льготные категории. Досрочно выйти на пенсию могут педагоги и медицинские работники при наличии необходимого спецстажа, а также многодетные матери. Право на досрочные выплаты также имеют работники вредных производств и жители северных территорий.

Когда начнут выплачивать накопительную пенсию

Накопительная пенсия назначается при достижении прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В 2026 году получить средства единовременно или в виде ежемесячных выплат могут женщины 1971 года рождения и старше, а также мужчины 1966 года рождения и старше.

Что будет с пенсией в 2026 году

Индексация страховых пенсий уже проведена с 1 января. Стоимость одного пенсионного балла увеличилась и составляет 156,43 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии теперь равна 7 442,54 рубля. Размеры социальных пенсий будут увеличены с 1 апреля.