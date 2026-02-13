Милонов предложил запретить День святого Валентина в школах и назвал его «праздником эскортниц»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал празднование Дня всех влюбленных. В интервью «Радио 1» парламентарий заявил, что 14 февраля не имеет отношения к традиционным русским ценностям и носит исключительно коммерческий характер.

По словам депутата, этот праздник посвящен не глубокому чувству любви, а сиюминутным эмоциям и гормональному влечению. Он подчеркнул, что в русском понимании любовь обретает смысл только тогда, когда лежит в основе создания семьи. День святого Валентина, как отметил Милонов, не имеет к этому никакого отношения.

Парламентарий предложил исключить празднование 14 февраля из школьной жизни и вместо этого сосредоточиться на популяризации Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в честь святых Петра и Февронии.

В своем выступлении депутат допустил жесткое сравнение, заявив, что если оценивать 14 февраля как праздник гормонов, то его с большим основанием могли бы отмечать заведения соответствующего профиля и их посетители.