МСБ адаптируется к требованиям цифрового документооборота

В российском сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) наблюдается устойчивый тренд на цифровизацию документооборота. По оценкам экспертов, до 70 % деловых операций уже могут проводиться исключительно в электронном формате.

Банк ВТБ заметил рост спроса у малого и среднего бизнеса на инструменты для электронного документооборота. В первую очередь, это квалифицированная электронная подпись (КЭП) и машиночитаемая доверенность (МЧД).

Эксперты отмечают, что цифровая трансформация перестала быть конкурентным преимуществом — она превратилась в обязательное условие для ведения деятельности. В условиях ужесточения регуляторных требований и ожиданий контрагентов электронный документооборот и легальное делегирование полномочий становятся обязательными для работы. Принятые законы о персональных данных и о критической информационной инфраструктуре требуют от малых компаний соблюдения тех же стандартов цифровой безопасности, что и от крупных игроков.

«Переход на электронный документооборот активно продолжается. Вместе с КЭП широко применяется машиночитаемая доверенность, особенно в сфере строительства, недвижимости, оптовой торговли и логистики. Новые решения помогают предпринимателям работать в цифровой среде, безопасно и оперативно распределяя полномочия внутри команды», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице‑президент ВТБ.

Таким образом, внедрение ЭДО эволюционировало от инструмента оптимизации к базовому требованию для сохранения конкурентоспособности бизнеса.