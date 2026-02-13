Новосибирская область нарастила производство куриного мяса до 81 тысячи тонн по итогам 2025 года. Прирост относительно предыдущего года составил 7,5% – тогда в регионе произвели 73 тысячи тонн продукции. Таковы данные Новосибирскстата.

С этим результатом область заняла второе место в Сибирском федеральном округе, уступив только Алтайскому краю. Доля региона в общем объёме производства мяса и пищевых субпродуктов птицы в СФО достигла почти 20%.

В региональном Минсельхозе отметили, что поголовье птицы за год выросло на 5% и сейчас составляет 7,5 миллиона особей, причём 90% из них содержится в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Всего в области работают десять птицеводческих предприятий, включая семь крупных фабрик – три яичного и четыре бройлерного направления.

Более половины всей произведённой продукции — 51,1% — приходится на замороженное мясо птицы, ещё 12,2% составляют пищевые субпродукты. Основной объём продукции дают крупные и средние хозяйства, однако фермерский сегмент постепенно наращивает присутствие.

Основные производственные мощности сосредоточены в Искитимском, Новосибирском, Коченёвском, Черепановском и Каргатском районах. Новосибирская область также отправляет продукцию в другие регионы России и другие страны.

