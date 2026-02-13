82.76% -1.2
сегодня 11:20
общество

Новосибирский перевозчик затягивал возврат денег за билет — помогло вмешательство транспортной прокуратуры

Фото: Сиб.фм
Житель Новосибирской области не мог добиться возврата денег за неиспользованный билет. Причина — болезнь близкого родственника.

Однако перевозчик запросил у пассажира документы, которые не являются обязательными, и на этом основании затягивал выплату.

В ситуацию вмешалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство внесло представление гендиректору авиакомпании. После этого пассажиру перечислили более 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новосибирский авиазавод им.Чкалова наращивает производство гражданских самолётов.

