Новосибирский перевозчик затягивал возврат денег за билет — помогло вмешательство транспортной прокуратуры

Житель Новосибирской области не мог добиться возврата денег за неиспользованный билет. Причина — болезнь близкого родственника.

Однако перевозчик запросил у пассажира документы, которые не являются обязательными, и на этом основании затягивал выплату.

В ситуацию вмешалась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведомство внесло представление гендиректору авиакомпании. После этого пассажиру перечислили более 50 тысяч рублей.

