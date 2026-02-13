Новые правила бронирования отелей в России — туристам вернут предоплату, а серые гостиницы уберут

Правительство утвердило поправки к правилам предоставления гостиничных услуг. Документ вступает в силу в первый месяц весны 2026 года. Изменения затронут порядок расчетов при отмене брони, полноту информации в договорах и допуск объектов к онлайн-продажам.

Предоплату при отказе от номера обяжут возвращать

Если путешественник аннулирует бронь до наступления даты заезда, отель перечисляет ему обратно стопроцентно внесенную сумму. Действующие нормы позволяли гостиницам удерживать средства даже при своевременном уведомлении.

Когда гость не отменяет бронь, но не заселяется либо отказывается от номера непосредственно в день заезда, исполнитель вправе оставить себе плату не более чем за одни сутки. Излишне уплаченное подлежит возврату.

При одностороннем отказе отеля от договора он возмещает клиенту убытки в полном объеме.

Гарантии на заезд продлевают до суток

Администрация обязана держать забронированный номер за гостем минимум 24 часа с момента времени, обозначенного как расчетный час заезда.

Состав договора расширят

Согласно нововведениям, в документе в обязательном порядке отражаются:

— метраж номера;

— порядок и сроки отказа от бронирования;

— исчерпывающий список предоставляемых услуг;

— стоимость каждой позиции отдельно.

При оформлении брони пользователь видит две ценовые категории: базовую и финальную с примененной скидкой.

Агрегаторы отсеют нелегальные объекты

Сервисы бронирования обяжут указывать идентификатор из единого государственного реестра. Потенциальный постоялец сможет оперативно убедиться в наличии у средства размещения официальной категории и подлинности присвоенных звезд. Объекты, не прошедшие регистрацию, к размещению на онлайн-площадках не допускаются.

Правила проживания с питомцами отели устанавливают сами

Хозяева вправе вводить собственные требования к содержанию животных и размер дополнительной платы за уборку. Единственное условие — уведомить об этом гостя заранее, до момента подтверждения брони.

