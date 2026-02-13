Смертельное ДТП на дамбе в Новосибирске: иномарка превратилась в груду металла

Около полуночи 12 февраля на дамбе ГЭС в Новосибирске опрокинулся автомобиль Toyota Cresta. Как сообщили в пресс-службе МАСС города, на место происшествия выезжал экипаж спасателей Вега-3.

Иномарка превратилась в груду металла. Спасателям пришлось использовать ГАСИ – гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Таким образом была вскрыта левая задняя дверь. К сожалению, водитель, мужчина 1986 года, рождения погиб.

