13.02.2026 10:35
проиcшествия

Смертельное ДТП на дамбе в Новосибирске: иномарка превратилась в груду металла

Фото: Сиб.фм / тг-канал "Спасатели МАСС"
Около полуночи 12 февраля на дамбе ГЭС в Новосибирске опрокинулся автомобиль Toyota Cresta. Как сообщили в пресс-службе МАСС города, на место происшествия выезжал экипаж спасателей Вега-3.

Иномарка превратилась в груду металла. Спасателям пришлось использовать ГАСИ – гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Таким образом была вскрыта левая задняя дверь. К сожалению, водитель, мужчина 1986 года, рождения погиб.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске спасатели вытащили зажатого водителя после ДТП на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Наталья Шлюшинская
журналист

