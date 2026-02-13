Три браконьера получили сроки за охоту на косуль в заказнике Новосибирской области

В Татарском районном суде вынесли приговор трём браконьерам, охотившимся на особо охраняемой территории. Мужчины признаны виновными в незаконном отстреле двух сибирских косуль на территории государственного природного заказника «Усть-Таркский» в ноябре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

Как установил суд, злоумышленники приехали в заказник на легковом автомобиле, вооружённые ружьём и ножами. Добыв двух животных, браконьеры отрезали им головы, погрузили туши в машину и транспортировали их по территории заказника. Противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Суд приговорил их к трём годам лишения свободы условно с испытательными сроками от одного года до полутора лет. Автомобиль и охотничье ружьё, использованные при совершении преступления, конфискованы в доход государства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в 2025 году в Новосибирской области за незаконную охоту осудили 51 браконьера.