82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 12:45
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
82.76% -1.2
сегодня
13 февраля, 12:45
пробки
4/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 77.18 | eur 91.71
сегодня 10:55
общество

В Бердске юнармейцы создали Совет командиров и распределили направления работы

Фото: https://vk.com/odm_berdsk https://berdsk-online.ru/news/obshchestvo/v-berdske-vpervye-sformirovali-sovet-yunarmejskih-komandirov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2F57c52dad-5fe1-5a32-9e29-031a89
Подпишитесь на Telegram-канал

11 февраля в Отделе по делам молодёжи Бердска прошло собрание юнармейского актива. На встречу пришли командиры отрядов из городских школ и начальник «Юнармии» Артём Бочурин.

Вместо привычного заседания участники устроили мозговой штурм — обсуждали идеи и планы развития движения. Главным решением стало создание Совета юнармейских командиров. Новая структура займётся координацией отрядов и запуском инициатив.

На открытом голосовании выбрали председателя и его заместителя. Оба — из числа самых активных и авторитетных командиров. Теперь они будут выполнять роль капитанов юнармейского сообщества.

Также на собрании распределили ключевые направления работы. Каждый участник сможет внести вклад в соответствии с интересами и навыками. В список приоритетов вошли SMM-проекты, спорт, профориентация, а также организация досуговых и тематических мероприятий.

Участники уверены: новая структура поможет усилить юнармейское движение в Бердске и реализовать задуманные проекты в ближайшее время.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.