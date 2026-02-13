В Бердске юнармейцы создали Совет командиров и распределили направления работы

11 февраля в Отделе по делам молодёжи Бердска прошло собрание юнармейского актива. На встречу пришли командиры отрядов из городских школ и начальник «Юнармии» Артём Бочурин.

Вместо привычного заседания участники устроили мозговой штурм — обсуждали идеи и планы развития движения. Главным решением стало создание Совета юнармейских командиров. Новая структура займётся координацией отрядов и запуском инициатив.

На открытом голосовании выбрали председателя и его заместителя. Оба — из числа самых активных и авторитетных командиров. Теперь они будут выполнять роль капитанов юнармейского сообщества.

Также на собрании распределили ключевые направления работы. Каждый участник сможет внести вклад в соответствии с интересами и навыками. В список приоритетов вошли SMM-проекты, спорт, профориентация, а также организация досуговых и тематических мероприятий.

Участники уверены: новая структура поможет усилить юнармейское движение в Бердске и реализовать задуманные проекты в ближайшее время.