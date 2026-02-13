В Госдуме допустили блокировку Google в 2026 году — пользователей призвали переходить на российские сервисы

В Госдуме допустили возможную блокировку сервисов Google на территории России в 2026 году. Об этом сообщил портал Hi-Tech Mail со ссылкой на заявления депутатов.

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин ранее рекомендовал пользователям переходить на российские почтовые платформы. Депутат Андрей Свинцов также подтвердил, что отказ от западных технологий неизбежен, однако ограничения будут вводиться постепенно.

Отдельные сервисы Google уже сталкиваются с трудностями. Пользователи жалуются на перебои в работе Google Meet.

При этом в Роскомнадзоре могут занять выжидательную позицию в расчёте на возвращение компании в страну для взыскания накопленной задолженности. Общий объём претензий к Google достигает 91,5 квинтиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила запрос о причинах замедления Telegram — депутаты не поддержали инициативу.