Госдума отклонила запрос о причинах замедления Telegram — депутаты не поддержали инициативу

Нижняя палата парламента не поддержала инициативу депутатов КПРФ и «Справедливой России» направить официальный запрос в Министерство цифрового развития о причинах и правовых основаниях замедления работы мессенджера Telegram в России. Как передает корреспондент РБК, против проголосовали 102 депутата, за — только 77.

Авторы проекта протокольного поручения указывали, что к ним поступают «многочисленные обращения» граждан в связи с перебоями в работе мессенджера. По их мнению, Telegram стал «удобным и привычным» средством общения миллионов россиян, используется в предпринимательской деятельности, а также в зоне проведения спецоперации. Парламентарии предлагали запросить у Минцифры информацию «о наличии самого факта замедления работы мессенджера», причинах этих мер, их правовых основаниях и перспективах дальнейшей работы платформы в России.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский выступил против инициативы. В своем выступлении он заявил, что Telegram на протяжении многих лет намеренно не исполняет российское законодательство, игнорирует законные требования регуляторов об удалении запрещенной информации и не выполняет обязанности по локализации персональных данных граждан. Боярский добавил, что авторы проекта могут направить депутатский запрос в профильное ведомство самостоятельно, для этого не требуется поддержки всей Думы.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска пожаловались на замедление Telegram.