13.02.2026 12:22
общество

В Новосибирске росгвардейцы задержали взломщика банкомата на месте преступления

Фото: Росгвардия / Сиб.фм
Половина пятого утра, сигнал тревоги в дежурной части, три минуты на дорогу — и экипаж вневедомственной охраны уже у банка на улице Станционной. Об этом сообщили в Росгвардии Сиб.фм.

Злоумышленник не успел даже вытащить деньги. 48-летний новосибирец вскрыл банкомат, но довести задуманное до конца не смог — нагрянули росгвардейцы из Ленинского отдела.

Мужчину задержали на месте и передали полиции. Деньги остались в банкомате.

Ранее Бастрыкин возмутился этнобандой, которая склоняет новосибирских школьников к кражам.

Кристина Уколова
Журналист

