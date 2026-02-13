В Новосибирске росгвардейцы задержали взломщика банкомата на месте преступления

Половина пятого утра, сигнал тревоги в дежурной части, три минуты на дорогу — и экипаж вневедомственной охраны уже у банка на улице Станционной. Об этом сообщили в Росгвардии Сиб.фм.

Злоумышленник не успел даже вытащить деньги. 48-летний новосибирец вскрыл банкомат, но довести задуманное до конца не смог — нагрянули росгвардейцы из Ленинского отдела.

Мужчину задержали на месте и передали полиции. Деньги остались в банкомате.

