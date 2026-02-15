82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 16:37
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 16:37
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 15:00
общество

46 комплектов униформы и личные истории: в Новосибирске открылась экспозиция о спецслужбах

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Краеведческом музее Новосибирска состоялось торжественное открытие экспозиции «Невидимый щит», посвящённой эволюции отечественных органов госбезопасности — от XVII века до наших дней. На церемонию прибыли высокие гости: начальник регионального УФСБ Сергей Сизов, представитель Администрации Президента Андрей Чижик и министр культуры области Юрий Зимняков.

Сергей Сизов назвал событие значимым не только для ведомства, но и для всего общества, подчеркнув важность знания истории для понимания настоящего и будущего страны. Андрей Чижик обратил внимание на преемственность традиций спецслужб и выразил надежду, что выставка привлечёт молодёжь к службе в органах безопасности. Юрий Зимняков в свою очередь отметил воспитательный и профориентационный потенциал экспозиции.

В центре внимания — более 200 экспонатов, главные из которых 46 комплектов униформы разных эпох: от приказов Тайных дел и жандармерии до современной экипировки ФСБ. Каждый костюм сопровождается личной историей владельца. Например, мундир лейтенанта Николая Лавриненко, который участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года.

Кроме формы, посетители увидят коллекцию оружия XVII–XXI веков, архивные документы, награды и сувениры. Отдельный зал посвящён спецподразделениям — легендарной группе «Альфа» и Третьему отдельному авиационному отряду.

Основу экспозиции составили предметы из частных собраний коллекционеров Сергея Машенцева и Андрея Евдокимова — авторов проектов «История отечественных спецслужб» и Музея истории спецназа «Альфа». Их дополнили материалами из архивов УФСБ, Краеведческого музея и частных коллекций.

Выставка будет работать до середины апреля.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.