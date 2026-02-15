46 комплектов униформы и личные истории: в Новосибирске открылась экспозиция о спецслужбах

В Краеведческом музее Новосибирска состоялось торжественное открытие экспозиции «Невидимый щит», посвящённой эволюции отечественных органов госбезопасности — от XVII века до наших дней. На церемонию прибыли высокие гости: начальник регионального УФСБ Сергей Сизов, представитель Администрации Президента Андрей Чижик и министр культуры области Юрий Зимняков.

Сергей Сизов назвал событие значимым не только для ведомства, но и для всего общества, подчеркнув важность знания истории для понимания настоящего и будущего страны. Андрей Чижик обратил внимание на преемственность традиций спецслужб и выразил надежду, что выставка привлечёт молодёжь к службе в органах безопасности. Юрий Зимняков в свою очередь отметил воспитательный и профориентационный потенциал экспозиции.

В центре внимания — более 200 экспонатов, главные из которых 46 комплектов униформы разных эпох: от приказов Тайных дел и жандармерии до современной экипировки ФСБ. Каждый костюм сопровождается личной историей владельца. Например, мундир лейтенанта Николая Лавриненко, который участвовал в легендарном Параде Победы 1945 года.

Кроме формы, посетители увидят коллекцию оружия XVII–XXI веков, архивные документы, награды и сувениры. Отдельный зал посвящён спецподразделениям — легендарной группе «Альфа» и Третьему отдельному авиационному отряду.

Основу экспозиции составили предметы из частных собраний коллекционеров Сергея Машенцева и Андрея Евдокимова — авторов проектов «История отечественных спецслужб» и Музея истории спецназа «Альфа». Их дополнили материалами из архивов УФСБ, Краеведческого музея и частных коллекций.

Выставка будет работать до середины апреля.