сегодня 17:06
общество

Кардиолог предупредил новосибирцев об опасности переедания на Масленицу

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
Кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что людям с заболеваниями сердца во время Масленицы стоит избегать переедания, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, чрезмерное употребление блинов может вызвать повышение давления на диафрагму из-за переполненного желудка, что нарушает кровообращение и в тяжёлых случаях способно привести к инфаркту. Особенно это опасно для «сердечников», подчеркнул специалист.

Врач также отметил, что переедание блинами представляет риск для людей с диабетом. Углеводы в составе блюда могут провоцировать рост уровня сахара и холестерина, что способно вызвать серьёзные осложнения.

Кондрахин посоветовал выбирать постные варианты блинов — они менее вредны и помогут избежать негативных последствий. Он уточнил, что небольшое количество, например два блина, не принесёт вреда даже при высоком холестерине, но при диабете важно соблюдать строгую умеренность.

Таким образом, врач рекомендует в праздничные дни следить за порциями и отдавать предпочтение более лёгким рецептам, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов.

Александра Моисеева
Журналист

