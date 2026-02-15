Масленица-2026 в Новосибирске: сколько стоят блины и сколько можно съесть без вреда

Масленичная неделя в этом году стартует 16 февраля и продлится до 22 февраля. Традиционно многие новосибирцы планируют хотя бы раз за семь дней испечь блины. Эксперты «Платформы ОФД» и Новосибирскстат подсчитали, во сколько обойдётся порция главного праздничного блюда и как изменились цены за год.

Для расчёта «индекса блинов» аналитики использовали классический рецепт на четыре порции: пол-литра молока, два яйца, стакан пшеничной муки, три столовые ложки растительного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли. В Новосибирске такой набор продуктов за год подорожал на 8% и теперь стоит 192 рубля. Если заказывать готовые блины онлайн, средний чек за четыре порции составит 260 рублей, что на 9% выше прошлогоднего. Замороженные блины без начинки обойдутся примерно в 199 рублей, прибавив 10% в цене, а в точках общепита порция в среднем стоит 287 рублей — это на 6% больше, чем год назад.

По данным Новосибирскстата, к середине февраля 2026 года цены на ключевые ингредиенты по сравнению с февралём 2025 года изменились следующим образом. Литр пастеризованного молока жирностью 2,5–3,2% теперь стоит почти 108 рублей, год назад было 101,5 рубля. Десяток яиц, напротив, подешевел — с 120,6 рубля до 98,5. Килограмм муки подорожал на рубль — до 50,4, а литр подсолнечного масла — почти до 145 рублей. Сахар стал доступнее: 67,9 рубля за килограмм против прежних 73,6. Соль прибавила в цене с 18,7 до 21,1 рубля за килограмм.

Эксперты «Платформы ОФД» также отметили, что россияне всё чаще предпочитают не стоять у плиты, а покупать готовую продукцию. Число заказов готовых блинов за год увеличилось на 20%, а замороженных — на 25%.

Врачи напоминают о мере даже в праздничные дни. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова предупреждает, что абсолютно здоровым взрослым можно съедать не больше 2–3 блинов среднего диаметра за один приём пищи и не чаще одного раза в день, причём это не ежедневная норма, а разовая акция. Людям с лишним весом, гастритом или холециститом в стадии ремиссии, а также ведущим сидячий образ жизни, эксперт рекомендует ограничиться 1–2 блинами с соблюдением всех правил здорового питания. При обострении любых заболеваний ЖКТ блины, по её словам, противопоказаны полностью.