82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 13:28
пробки
3/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 13:28
пробки
3/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 10:00
проиcшествия

На трассе под Новосибирском в лобовом столкновении с фурой погиб водитель ВАЗа

Фото: ГАИ Новосибирска
Подпишитесь на Telegram-канал

Днём 14 февраля на трассе «Северный обход» в Новосибирской области произошла смертельная авария. По данным региональной ГАИ, около 15:50 на пятом километре дороги столкнулись ВАЗ-2114 и грузовой Volvo с полуприцепом.

За рулём отечественной легковушки находился 43-летний мужчина. Он двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу — там, где это разрешено — и врезался в большегруз.

После удара ВАЗ съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ещё до приезда скорой.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.