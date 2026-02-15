На трассе под Новосибирском в лобовом столкновении с фурой погиб водитель ВАЗа

Днём 14 февраля на трассе «Северный обход» в Новосибирской области произошла смертельная авария. По данным региональной ГАИ, около 15:50 на пятом километре дороги столкнулись ВАЗ-2114 и грузовой Volvo с полуприцепом.

За рулём отечественной легковушки находился 43-летний мужчина. Он двигался со стороны Омска в направлении Новосибирска. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу — там, где это разрешено — и врезался в большегруз.

После удара ВАЗ съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ещё до приезда скорой.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.