Новосибирск снова ждет короткое потепление

В начале рабочей недели жителей Новосибирска ждет потепление до +1°. Тем не менее, уже в четверг уверенные минусовые температуры вернутся.

Утром 16 февраля столбик термометра опустится до отметки —11°, но уже днем поднимется до —3°. К ночи температура опустится до —4°.

Днём 17 февраля в Новосибирске потеплеет до —1°. С самого утра могут начаться осадки в виде мокрого снега и снега с дождём, которые продлятся до ночи следующего дня.

Утро 18 февраля начнется с плюсовой температуры. Скорость ветра составит 9м/с. Столбик термометра продержится на отметке +1° до вечера, а ночью опустится до нуля.

В четверг 19 февраля температура продолжит опускаться, а вечером пятницы дойдёт до —16°.

