сегодня
15 февраля, 19:28
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня
15 февраля, 19:28
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 18:47
общество

Новосибирск снова ждет короткое потепление

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
В начале рабочей недели жителей Новосибирска ждет потепление до +1°. Тем не менее, уже в четверг уверенные минусовые температуры вернутся.

Утром 16 февраля столбик термометра опустится до отметки —11°, но уже днем поднимется до —3°. К ночи температура опустится до —4°.

Днём 17 февраля в Новосибирске потеплеет до —1°. С самого утра могут начаться осадки в виде мокрого снега и снега с дождём, которые продлятся до ночи следующего дня.

Утро 18 февраля начнется с плюсовой температуры. Скорость ветра составит 9м/с. Столбик термометра продержится на отметке +1° до вечера, а ночью опустится до нуля.

В четверг 19 февраля температура продолжит опускаться, а вечером пятницы дойдёт до —16°.

Напомним, что новосибирцев предупреждали о гололеде.

Александра Моисеева
Журналист

