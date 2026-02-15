82.76% -1.2
сегодня 17:19
общество

Новосибирских учителей предупредили о риске увольнения за поведение в соцсетях

Юрист и правозащитник Михаил Салкин сообщил, что педагоги и другие специалисты, работающие с детьми, могут потерять работу из-за аморального поведения в социальных сетях, пишет NEWS.ru.

По его словам, увольнение возможно, если сотрудник допускает действия, несовместимые с воспитательными функциями — например, публикует контент, направленный на унижение или травлю учеников, или распространяет их фотографии без согласия родителей, даже если снимки сделаны в рамках учебных мероприятий.

Салкин отметил, что особенно уязвимы учителя, воспитатели и тренеры, поскольку их профессия предполагает высокий уровень доверия и моральной ответственности. Он пояснил, что разглашение персональных данных детей, любые проявления агрессии или оскорблений в сети могут быть квалифицированы как аморальный проступок, что станет основанием для расторжения трудового договора.

По мнению юриста, работодатели имеют право принимать меры, если онлайн-активность работника нарушает этические нормы и может негативно сказаться на репутации образовательного учреждения или безопасности учеников.

Александра Моисеева
Журналист

