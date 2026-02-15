82.76% -1.2
сегодня 20:02
общество

Новосибирцев предупредили об опасности таблеток для похудения из интернета

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
Роспотребнадзор призвал жителей Новосибирска осторожнее относиться к покупке биологически активных добавок в интернете, напомнив, что часть такой продукции может представлять опасность для здоровья.

По данным ведомства, под блокировку уже попали около трёх тысяч онлайн-площадок, предлагающих БАДы с запрещёнными веществами, не прошедшими государственную регистрацию.

В «чёрный список» вошли таблетки для похудения, средства для поддержки щитовидной железы, лимфодренажные напитки, капсулы для сна и препараты от стресса. Как уточнили в пресс-службе, нередко такие товары маскируют под обычные пищевые добавки, хотя их состав нарушает действующие нормы.

Блокировка сайтов проводится по приказу № 768 от 1 ноября 2025 года совместно с Роскомнадзором. Основная цель — снизить риск для здоровья населения и предотвратить распространение потенциально опасной продукции.

Жителям города рекомендуют приобретать БАДы только в аптеках или у проверенных поставщиков, а также обязательно проверять наличие сертификатов и других документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

Ранее врач прокомментировал запрет выписывать пациентам БАДы.

Александра Моисеева
Журналист

