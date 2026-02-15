Ольга Бузова презентовала в Новосибирске новый фильм «Равиоли Оли»

15 февраля в новосибирском кинотеатре «Победа» прошла презентация фильма «Равиоли Оли» (16+), где главную роль исполнила известная актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова. После показа телезвезда пообщалась с журналистами, ответив на вопросы о своей новой роли, планах на будущее и значении зрительской любви. Корреспондент Сиб.фм записал интервью.

— Ольга, вас часто называют многогранным артистом. Как вам удалось совместить множество проектов — от ведения шоу до театральных выступлений — и теперь ещё и главную роль в кино?

— Мой путь начинался в театре, а кино — это новая, но очень волнительная глава. Сравнивать киноиндустрию, театральную сцену и работу ведущей невозможно, это всё разные грани профессии. Что касается дальнейших планов в кино – пока не знаю. Это решит моя аудитория. Всё, что я делаю, имеет смысл, только если это нравится людям. Я веду популярные шоу («Сокровища императора» и «Звезды в джунглях»), потому что вы их смотрите. Продолжаю петь, потому что мои песни — это саундтреки ваших жизней. И кино — это мой новый эксперимент, моя первая главная роль. Воспримет ли моя аудитория меня как киноактрису, понравится ли им моя героиня, тронут ли мои струны их души — всё это зависит только от вас, мои зрители. Я верю, что моя кинокарьера зависит только от вас, как и весь мой путь артиста.

— Вы упомянули, что ваша кинокарьера зависит от зрителей. Как вы относитесь к их реакциям? Были ли моменты, которые вас особенно тронули или заставили задуматься?

—Моя аудитория самая щедрая на любовь и комплименты. И, конечно, это не всегда объективное восприятие: если ты любишь человека, ты любишь его всего. Но я вижу реакцию зрителей на наше кино. Мне очень важна одна конкретная сцена в фильме. В этот момент, как мне рассказывают, многие зрители плачут. Люди приходят посмеяться, а в итоге плачут, потому что их переполняют эмоции, от того смысла, который вложили режиссёр и сценаристы в фильм «Равиоли Оли». И я чувствую, что эта эмоция доносится до зрителей.

— Вам предлагали какой-то съёмочный материал, который вы хотели бы переснять, например, сменить костюм? Или вы в профессии очень комфортный человек?

— Нет, нет, нет. В профессии я очень послушная и комфортная. Все знают, что со мной легко и приятно работать. Когда я пришла на съёмочную площадку, то сразу спросила команду: «Ребята, куда идти, что делать?». Я вставала каждый день в 5:00. Смена начиналась в 8:00, а я уже в 5:30 была на гриме.

— А партнёров по фильму вы выбирали?

— Партнёров я выбирала. Пробы с Владимиром Яглычем были очень волнительными. Это была увлекательная история. Я помню день проб, 5 сентября 2024 года, как будто это было вчера. Ехала на свои первые пробы в кино, и одновременно моя лучшая подруга рожала моего крестника Владимира. Я закончила пробы и сразу написала ей. Этот день, 5 сентября, запомнился мне на всю жизнь. Режиссёр и продюсер увидели нас с Владимиром на пробах, и всё стало понятно. Чтобы сыграть любовь, чувства, между людьми должна быть химия. Я не знаю, как люди обманывают, притворяются... Мне кажется, это ужас.

— Что сложнее: сниматься в кино или выступать перед многотысячной аудиторией? И каким должно быть сочетание упорства, трудолюбия и таланта?

— Самое главное — это трудолюбие и дисциплина. Талант — это относительное понятие. Для кого-то я талантлива, для кого-то — нет. Как и красота. Самое главное, на мой взгляд, — это вера в себя, дисциплина и трудолюбие. Это то, чем я руководствуюсь всю жизнь. Благодаря своему труду я заслужила уважение и любовь. Это мой путь длиной в 22 года. Сейчас это любовь людей, и я не могу вас подвести. Вы — моя семья. Я выбрала свой путь.