82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 13:28
пробки
3/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 13:28
пробки
3/10
погода
-9°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 09:30
общество

Под Новосибирском ищут покупателя на особняк за 1,5 миллиарда рублей

Фото: Сиб.фм / Авито
Подпишитесь на Telegram-канал

В дачном посёлке Кудряшовский появилось объявление о продаже элитного особняка, цена которого достигает полутора миллиардов рублей. Информация размещена на платформе «Авито».

Здание площадью 886 квадратных метров было построено ещё в 1995 году и насчитывает три этажа. Внутри располагаются более десяти комнат, отдельный гараж и помещение, приспособленное под баню или сауну. Несмотря на солидный возраст, объект требует вложений: в описании указано, что интерьеры нуждаются в обновлении.

Коттедж находится на улице Лесной. В непосредственной близости — остановка общественного транспорта, магазин, аптека, детский сад и школа, что делает его не только роскошным, но и достаточно удобным с точки зрения инфраструктуры.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.