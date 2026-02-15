Под Новосибирском ищут покупателя на особняк за 1,5 миллиарда рублей

В дачном посёлке Кудряшовский появилось объявление о продаже элитного особняка, цена которого достигает полутора миллиардов рублей. Информация размещена на платформе «Авито».

Здание площадью 886 квадратных метров было построено ещё в 1995 году и насчитывает три этажа. Внутри располагаются более десяти комнат, отдельный гараж и помещение, приспособленное под баню или сауну. Несмотря на солидный возраст, объект требует вложений: в описании указано, что интерьеры нуждаются в обновлении.

Коттедж находится на улице Лесной. В непосредственной близости — остановка общественного транспорта, магазин, аптека, детский сад и школа, что делает его не только роскошным, но и достаточно удобным с точки зрения инфраструктуры.