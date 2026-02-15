Пoд Новосибирском в аварии погиб водитель ВАЗа

Ночью 14 февраля на трассе «Северный обход» в Коченевском районе Новосибирской области произошла смертельная авария.

Мужчина за рулём автомобиля ВАЗ-2016 ехал со стороны Омска в направлении Новосибирска.

По данным ведомства, водитель выехал на встречную полосу — участок, где это было разрешено — и столкнулся с автомобилем с полуприцепом.

От удара автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина получил тяжёлые травмы и погиб до прибытия медиков.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии, в том числе проверяют, мог ли водитель потерять контроль над автомобилем или неправильно оценить дорожную ситуацию.

