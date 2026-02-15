82.76% -1.2
сегодня 11:30
общество

Роспотребнадзор предупреждает новосибирцев: БАДы из интернета могут быть опасны

Ведомство продолжает блокировать сайты, торгующие биологически активными добавками, которые запрещены в России. Как сообщается в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора, под ограничения уже попали около трёх тысяч онлайн-платформ.

Речь идёт о страницах, где под видом пищевых добавок продают продукцию с запрещёнными веществами, не прошедшую государственную регистрацию. В чёрный список попали таблетки для похудения, средства для щитовидной железы, лимфодренажные напитки, капсулы для сна и препараты от стресса.

Блокировка проводится по приказу Роспотребнадзора № 768 от 1 ноября 2025 года совместно с Роскомнадзором. Цель — минимизировать угрозу для здоровья граждан.

Жителям Новосибирска рекомендуют покупать БАДы только в аптеках или у проверенных поставщиков, обязательно проверять наличие сопроводительных документов. При сомнениях можно позвонить на бесплатную горячую линию: 8 (800) 555-49-43.

Кристина Уколова
Журналист

