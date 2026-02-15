Тимофей, Илья и Мирон: в Новосибирске зарегистрировали редкую тройню

11 января в семье Игоря и Ирины Буймовых, проживающих в Академгородке, родились сразу три мальчика. Событие, редкое даже для миллионника, произошло под наблюдением врачей, и спустя месяц, когда малыши достаточно окрепли, в отделе ЗАГС Советского района состоялась торжественная церемония имянаречения.

Братьев назвали Тимофеем, Ильёй и Мироном. В выборе имён прослеживается глубокий смысл: Тимофей (славящий Бога) символизирует уравновешенность и ответственность, Илья (крепость Господня) — силу и хозяйственность, а Мирон (благоухающий) — доброту и трудолюбие. Как отметили в ведомстве, родители подбирали имена так, чтобы они звучали гармонично, но при этом подчёркивали индивидуальность каждого ребёнка.

Всё это время новорождённые находились под присмотром врачей, набирали вес и, по словам счастливых родителей, уже начали проявлять характер. В ЗАГСе подчеркнули, что рождение тройни — событие не только семейного, но и городского масштаба. В Новосибирске такие случаи происходят крайне редко и всегда воспринимаются как особый знак.