Ученые из Ханты-Мансийска разработали способ сканирования и охраны лесов

Проект учёных из Ханты-Мансийска стал победителем второго конкурса Президентского фонда природы, в рамках которого гранты получили 157 инициатив на общую сумму в миллиард рублей. В конкурсе участвовали экологи и биологи из 37 заповедников, 24 национальных парков и 45 других охраняемых природных территорий, рассказали «Новости Югры».



Победителем стал проект «Инновационная система оценки фитоклимата леса в особо охраняемых природных территориях на основе воздушного лазерного сканирования». Исследование охватывает модельные участки в природных парках «Кондинские озера», «Нумто» и международном стационаре «Мухрино». Учёные подчеркивают, что изучение фитоклимата, формируемого кроновым слоем деревьев, критически важно для поддержания биоразнообразия и устойчивости лесов.



Текущие методы оценки сквозистости древостоя являются трудоемкими и предоставляют только точечные данные. Новый подход с использованием беспилотного лазерного сканирования позволит собирать высокоточные трёхмерные данные на больших площадях, включая труднодоступные районы.



В результате будет разработана инновационная система, которая станет практическим инструментом для сотрудников охраняемых природных территорий, позволяя объективно оценивать состояние лесных экосистем и принимать обоснованные решения по их охране и управлению. Проект, руководимый Данилом Ильясовым, кандидатом биологических наук и доцентом Югорского государственного университета, получит грант в размере 4 631 986 рублей. Инициативы стартуют с 1 марта 2026 года, а прием заявок на следующий конкурс начнется 1 сентября.



