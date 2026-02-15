82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 16:37
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 16:37
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 13:30
общество

В Бердске подорожала «коммуналка» для собственников, не выбравших тариф

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Власти Бердска утвердили новые рекомендованные ставки платы за содержание и ремонт жилья в многоквартирных домах. Соответствующее постановление опубликовано городской администрацией.

Согласно документу, базовый тариф составит 29,77 рубля за квадратный метр. В прошлом году он был на уровне 25,84 рубля. Для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом, ставка поднялась до 36,95 рубля за «квадрат» — ранее она равнялась 32,07 рубля

Эти тарифы применяются в тех случаях, когда собственники на общем собрании не утвердили собственный размер платы. Также ставки обязательны для нанимателей жилья по договорам соцнайма.

По информации мэрии Новосибирска, с начала 2026 года для общежитий и маневренного муниципального фонда стоимость содержания площади по договорам найма варьируется от 33,15 до 51,85 рубля за квадратный метр. Самые высокие платежи — в домах повышенной комфортности, оснащённых лифтами, мусоропроводами и системами противопожарной автоматики.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.