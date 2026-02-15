В Бердске подорожала «коммуналка» для собственников, не выбравших тариф

Власти Бердска утвердили новые рекомендованные ставки платы за содержание и ремонт жилья в многоквартирных домах. Соответствующее постановление опубликовано городской администрацией.

Согласно документу, базовый тариф составит 29,77 рубля за квадратный метр. В прошлом году он был на уровне 25,84 рубля. Для домов, оборудованных лифтом и мусоропроводом, ставка поднялась до 36,95 рубля за «квадрат» — ранее она равнялась 32,07 рубля

Эти тарифы применяются в тех случаях, когда собственники на общем собрании не утвердили собственный размер платы. Также ставки обязательны для нанимателей жилья по договорам соцнайма.

По информации мэрии Новосибирска, с начала 2026 года для общежитий и маневренного муниципального фонда стоимость содержания площади по договорам найма варьируется от 33,15 до 51,85 рубля за квадратный метр. Самые высокие платежи — в домах повышенной комфортности, оснащённых лифтами, мусоропроводами и системами противопожарной автоматики.