сегодня 10:30
общество

В Новосибирске историческое здание продают за рубль — но восстановление обойдётся в миллионы

Фото: Сиб.фм / МВД НСО
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска выставил на торги объект культурного наследия — жилой дом станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги. Здание находится на улице Якушева, 144, в Октябрьском районе. Начальная цена символическая — всего 1 рубль. Однако шаг аукциона при этом составляет 365 600 рублей.

Новый владелец получит нежилое одноэтажное строение площадью 263,3 квадратных метра и участок земли в 1040 «квадратов». Но радоваться рано: объект в плачевном состоянии. Износ конструкций, по оценкам, достиг 86%. Историческое здание 1912–1915 годов постройки требует серьёзной реставрации. Победитель конкурса обязан будет привести памятник в порядок и сохранить его культурную ценность.

Сейчас зданием управляет компания МКС-Новосибирск. Несмотря на статус памятника, состояние объекта далеко от идеального. В торгах, которые проходят на площадке РТС-Тендер, может участвовать любой желающий, готовый взять на себя обязательства по восстановлению.

Кристина Уколова
Журналист

