В Новосибирске опубликовали засекреченные кадры военного конфликта в Афганистане

15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В 2026 году исполняется 37 лет со дня завершения вывода советских войск из Афганистан.

Для Новосибирской области эта дата имеет особое значение. В ходе боевых действий погибли 141 житель региона, ещё двое числились пропавшими без вести. Всего через афганскую кампанию прошли около 15 тысяч новосибирцев.

15 февраля вспоминают не только участников войны в Афганистане, но и всех российских военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами страны — более чем в трёх десятках вооружённых конфликтов.

В этот день звучат слова благодарности и скорби в адрес солдат и офицеров, которые до конца остались верны присяге и ценой собственной жизни выполнили долг перед Отечеством.