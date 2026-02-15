В Новосибирске посетители сайтов продажи автомобилей столкнулись с новым видом мошенничества. Пользователям перезванивают и делают заманчивые предложения, цель аферистов — завладеть персональными данными. Новосибирский правозащитник, директор ООО «Комфорт» Евгений Казанцев на уловки мошенников не купился, но решил предупредить других. Далее от его лица.

В этой схеме мошенники пытаются завладеть актуальными персональными данными — СНИЛС, паспортными данными и, вероятно, чем‑то ещё. Появилась новая «легенда».

Звонки поступают с московских номеров — +7 967 143‑27‑11, +7 965 170‑70‑29, +7 969 122‑62‑41, +7 965 151‑87‑14 и других, не маркированных — и вам сообщают, что вы якобы искали информацию об автомобилях. Предлагают «сориентировать» по ценам, хотя этот аргумент слабый: вся информация есть на сайтах, если вы действительно интересовались.

На мои вопросы диалог выглядел так: звонят с московских номеров и спрашивают — «Машинами интересуетесь?» Я отвечаю: «А с чего вы взяли?» — «Мы видим, что вы заходили на сайт и смотрели автомобили». На уточнение — «О каких сайтах речь?» — отвечают: «Авто.ру». На вопрос — «Откуда у вас мой номер телефона?» — следует молчание и разрыв соединения.

Было два разговора — с женщиной и мужчиной. Дальше вопроса о моём номере телефона мы не продвинулись. Предполагаю, что если заинтересоваться беседой и не задавать «тупиковых» вопросов, то они предложат автокредит под 3 % и/или скидку по госпрограмме в размере 90 % от цены автомобиля. Но для этого им нужно будет «проверить», попадаю ли я в льготную категорию — СНИЛС, паспортные данные. Это и есть их цель.

Пока я писал, поступил третий звонок с номера +7 965 151‑87‑14. На этот раз я был менее категоричен, и женщина с приятным голосом бойко сообщила, что у них есть все варианты автомобилей — от новых до бывших в употреблении, от китайских до европейских — и мне перезвонят с подборкой чуть позже.

Позже позвонила «Юля» с номера +7 968 398‑67‑21, задала те же вопросы по автомобилю, трейд‑ин и кредитованию. Спросила, нахожусь ли я в Новосибирске, и назвала адрес «дилера» — Богдана Хмельницкого, 101. На вопрос «Какая там организация?» ответила — «Дилер Авто.ру». На уточнение сказала, что мне перезвонят, повторив шаблонный текст предыдущей женщины.

Не общайтесь с мошенниками и не передавайте им персональные данные.