В Новосибирске продолжают поиски провалившейся под лёд девочки

Тело ребёнка искали на протяжении семи часов.

В Новосибирске продолжаются поиски девочки, провалившейся под лёд на реке Обь 12 февраля.

15 февраля поисковые работы велись группами, в составе которых — спасатели МАСС, БПСО МЧС России, АСС НСО, а также двое добровольцев, помогавших в оснащении оборудования.

Для обследования акватории использовали три эхолота, аэросани и аэробот. Поиски длились около семи часов без перерывов.

Специалисты проверили участок от линейного отдела МВД в речном порту Новосибирска до Красного Яра — около 7,5 тысяч квадратных метров. С помощью техники обследовали все зоны открытой воды: ямы, промоины и проталины, а также территорию вокруг острова Саронок.

По данным спасателей, несмотря на масштабную работу и привлечённые ресурсы, тело ребёнка пока не найдено.

Ранее водолазы нашли тело мальчика, провалившегося под лёд на Ине в Новосибирске.