сегодня 12:00
общество

В Новосибирске стартовала акция «Прости и отпусти»: несите вещи бывших в «Ауру»

Фото: freepik.com / Сиб.фм
14 и 15 февраля в ТРЦ «Аура» проходит благотворительный сбор вещей, символизирующий прощание с завершившимися отношениями. Организаторы призывают новосибирцев принести предметы, напоминающие о бывших партнёрах, друзьях или коллегах, и отпустить прошлое экологично.

На первом этаже торгового центра установили празднично оформленный контейнер, куда можно сложить чистую одежду и обувь в хорошем состоянии, сумки, аксессуары, украшения, домашний текстиль, книги, посуду и даже подарки. Как отмечают организаторы, драма любого масштаба приветствуется — будь то романтическая история или сложные отношения с друзьями.

Собранные вещи обретут вторую жизнь, а участники акции получат возможность не только освободить шкафы, но и облегчить душу. Сегодня, 15 февраля, у горожан ещё есть время присоединиться к инициативе — контейнер работает до 22:00.

Кристина Уколова
Журналист

