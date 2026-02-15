В Новосибирской области сокращается доля вакансий с частичной занятостью — кому и где предлагают гибкий график

Аналитики платформы hh.ru проанализировали динамику предложений о работе с частичной занятостью в Новосибирской области за последние два с лишним года. Данные, предоставленные редакции Infopro54, показывают постепенное снижение доли таких вакансий в общем объёме рынка труда региона.

Если в 2024 году на вакансии с частичной занятостью приходилось 7,3% от всех предложений, то в 2025 году этот показатель снизился до 6,8%. За первые полтора месяца 2026 года доля сократилась ещё сильнее — до 6,3%. При этом эксперты отмечают, что динамика связана не с падением спроса на гибкий график, а с изменением рыночной активности и общей структуры вакансий.

Кого чаще всего ищут на частичную занятость

В 2025 году наибольшее количество предложений с гибким графиком было адресовано курьерам, начинающим специалистам без опыта, продавцам, врачам, учителям и водителям. Также в топе оказались упаковщики и комплектовщики, уборщики, менеджеры по продажам и работе с клиентами, официанты, бармены, бариста, администраторы, фитнес-тренеры и инструкторы тренажёрных залов.

Особое внимание эксперты обращают на рост числа вакансий с гибкой занятостью для медицинских работников. Это стало прямым ответом на острый дефицит кадров в отрасли. Подработка и нестандартные форматы занятости всё чаще рассматриваются работодателями как способ закрыть кадровые пробелы.

Новосибирцы готовы работать четыре дня в неделю

Исследование также показало высокую готовность жителей региона к сокращённой рабочей неделе. 62% опрошенных новосибирцев заявили, что готовы перейти на четырёхдневный график при условии сохранения текущего уровня зарплаты. Наибольший энтузиазм проявляют работники добывающей отрасли (72%), сотрудники спортивных клубов и салонов красоты (71%), а также юристы и специалисты по закупкам (70%).

При этом мнения о том, как именно должен выглядеть новый график, разделились. 17% респондентов считают, что при переходе на четырёхдневку продолжительность рабочего дня не должна увеличиваться. 11% готовы работать дольше в будни ради дополнительного выходного. Лишь 3% согласны на сокращённую неделю даже с незначительным снижением зарплаты. Категорически против такого формата выступили всего 2% опрошенных.

Реальность: крупные компании уже пробуют, но массового перехода пока нет

По данным портала «Финэкспертиза», в третьем квартале 2025 года 17% сотрудников крупных и средних предприятий Новосибирской области (112 044 человека) работали по сокращённому графику. В прошлом году многие крупные организации региона уже перешли на четырёхдневную рабочую неделю.

При этом опрос центра «Мой бизнес», проведённый среди 117 предпринимателей, показал, что, хотя 51% бизнесменов видят в четырёхдневке возможность повысить продуктивность и лояльность сотрудников и готовы тестировать такой формат, реальных переходов пока нет. Каждый третий (29%) считает возможным менять график только при полном пересмотре KPI и системы оплаты труда. Ещё 20% уверены, что реформа приведёт к падению прибыли -4-8.

