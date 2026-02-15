Югра встречает один из важнейших православных праздников — Сретение Господне

15 февраля, православные христиане отмечают Сретение Господне — один из двунадесятых праздников, входящих в число главных дат церковного календаря. Этот день традиционно наступает через 40 дней после Рождества Христова и всегда фиксирован — 15 февраля или 2 февраля по юлианскому календарю, пишут «Новости Югры».

Праздник установлен в память евангельского события, описанного апостолом Лукой: на сороковой день после рождения Иисуса Деву Марию и праведного Иосифа привели Младенца в Иерусалимский храм, чтобы принести благодарственную жертву Богу. Там они встретили праведного старца Симеона, который, взяв Богомладенца на руки, благословил Его и предсказал будущую миссию Спасителя мира. Само слово «сретение» в переводе с церковнославянского означает «встреча» — символ духовного единения человека с Богом.

В этот день в храмах традиционно освящают свечи.

В Ханты-Мансийске праздничную атмосферу дополнит Епархиальный Сретенский бал, который пройдет в КТЦ «Югра-Классик» в 14:00. Мероприятие организовано по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла и приурочено не только к Сретению Господня, но и к Всемирному дню православной молодежи. Бал станет ярким культурным событием, воплощением духа благородства и красоты, а также демонстрацией возрождения исторических традиций в современном обществе. Участники представят танцевальные номера и поборются за звания «Сударь» и «Сударыня бала».

Праздник Сретения Господня в Югре — это не только церковная дата, но и символ духовной встречи, культурного единения и сохранения традиций, которые связывают прошлое и настоящее региона.