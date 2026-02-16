82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:43
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 17:45
общество

Для террориста «Крокуса» из Новосибирска Мирзоева* требуют пожизненное

Фото: Сиб.фм / суды общей юрисдикции Москвы
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы потерпевших по делу о теракте в концертном комплексе Крокус Сити Холл, заявила, что сторона намерена добиваться для всех 19 обвиняемых, в том числе для террориста из Новосибирска Далерджона Мирзoева*, самого строгого наказания.

Речь, по её словам, идёт о санкциях вплоть до пожизненного лишения свободы.

В комментарии для ТАСС Айвар подчеркнула, что позиция потерпевших основана не на эмоциях, а на стремлении к справедливости и защите общества. Она отметила, что терроризм наносит удар не только по конкретным людям, но и по чувству безопасности в стране.

Кроме того, к фигурантам направлены гражданские иски о компенсации ущерба. Общая сумма требований оценивается в десятки миллионов рублей. При этом защита признаёт, что даже в случае удовлетворения исков добиться фактического взыскания средств будет крайне сложно.

Потерпевшими по уголовному делу признаны более 2,3 тысячи человек. Материалы насчитывают 470 томов. Процесс проходит во 2-м Западном окружном военном суде Москвы. Следствие завершилось в июне 2025 года. По версии правоохранительных органов, подготовка к нападению началась за несколько месяцев до его осуществления, а часть обвиняемых прибыла в Россию из-за рубежа, где проходила первоначальную подготовку.

Далерджон Мирзoев* — внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов в России.

Игорь Кириченко
Журналист

