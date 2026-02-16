Глава региона Андрей Травников ввел карантин в трех районах Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о введении карантина по бешенству в деревне Малый Оеш Колыванского района, посёлке Советский Искитимского района и селе Новогандичево Убинского муниципального округа. Документы опубликованы 16 февраля 2026 года.

Ограничительные меры действуют два месяца — с 16 февраля по 16 апреля. Основанием стали материалы регионального управления ветеринарии, подтвердившие вспышку заболевания.

На период карантина запрещены массовые мероприятия с участием животных, торговля скотом, перемещение восприимчивых животных и отлов диких зверей для зоопарков. Также запрещены любые действия по обработке и утилизации заражённых животных. Исключение сделано для перевозки привитых домашних животных и скота к специализированным площадкам для убоя.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя правительства области Андрея Шинделова, который возглавил комиссию по борьбе с болезнями животных.