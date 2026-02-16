Когда и кого заберут в армию в 2026 году

С 1 января 2026 года в России вступили в силу новые правила призыва на военную службу. Ключевое изменение — призывные мероприятия стали круглогодичными. Это значит, что медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться постоянно в течение всего года.

Кого и сколько призовут?

Согласно Указу Президента РФ от 29 декабря 2025 г. № 998, в текущем году на военную службу планируется призвать 261 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Несмотря на круглогодичность призывных мероприятий, отправка новобранцев к местам прохождения службы сохранится в традиционные сроки:

Весенняя отправка: с 1 апреля по 15 июля.

Осенняя отправка: с 1 октября по 31 декабря.

Новые правила для призывников

Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 ноября 2025 г. № 412-ФЗ, вводят новые правила:

Электронные повестки:

Призывник обязан явиться в военкомат в течение 30 дней с даты размещения повестки в Реестре электронных повесток.

Самостоятельная явка:

Если у гражданина прекратилось действие основания для отсрочки от службы или он не получил повестку, он должен самостоятельно явиться в военный комиссариат в течение двух недель со дня начала периода отправки к месту службы (весеннего или осеннего).

Упрощение процедур

Для удобства граждан и военкоматов введены новые возможности:

Призывные комиссии получили право принимать решения об освобождении от призыва или предоставлении отсрочки без личной явки призывника (на основании документов).

Военные комиссариаты теперь могут выдавать выписки из Реестра воинского учета в электронной форме.

Специальные сборы для резервистов

Отдельным Указом Президента (№ 1007 от 30 декабря 2025 г.) в 2026 году предусмотрено проведение специальных сборов для граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил. Их задача — защита критически важных объектов жизнеобеспечения. Список таких объектов определит Правительство РФ.