Кого отправят на СВО в 2026 году

В 2026 году комплектование воинских подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО), будет осуществляться исключительно на добровольной контрактной основе. Официальные представители Министерства обороны РФ подтвердили, что планов по проведению второй волны мобилизации в новом году нет.

Данное решение направлено на обеспечение стабильности и предсказуемости мобилизационных процессов, а также на поддержание высокого уровня профессионализма личного состава. Фокус будет сделан на привлечение граждан, осознанно выбравших военную службу по контракту, готовых к выполнению поставленных задач и обладающих необходимыми навыками.

«Мы придерживаемся политики формирования наших вооруженных сил через профессионалов, заключивших добровольный контракт. Это позволяет нам иметь мотивированный и подготовленный личный состав, который сам сделал осознанный выбор в пользу служения Родине», – заявил представитель оборонного ведомства.

Условия службы по контракту остаются привлекательными, предлагая конкурентную заработную плату, социальные гарантии, льготы и возможности для карьерного роста. В 2026 году ожидается дальнейшее совершенствование системы поддержки военнослужащих по контракту и их семей, что, по мнению экспертов, будет способствовать поддержанию стабильного потока желающих присоединиться к армии.

Таким образом, участие в специальной военной операции для граждан России в 2026 году будет возможно только по личному добровольному решению, выраженному в заключении контракта с Министерством обороны. Отсутствие планов по мобилизации подчеркивает стремление государства к построению профессиональной и контрактной армии.