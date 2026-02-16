Котельную в переулке Аргунский вернули мэрии Новосибирска

Здание газовой котельной в Аргунском переулке официально перешло в собственность Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по НСО.

Исполнить решение суда удалось после длительной работы с должником – формальным владельцем объекта, который фактически не занимался его обслуживанием и не раз привлекался к ответственности за игнорирование требований. Теперь эксплуатацией автономной котельной занимается муниципальное унитарное предприятие.

Изначально мэрия обратилась в суд с иском о принудительной передаче здания площадью 101 квадратный метр в муниципальную собственность. Суд поддержал позицию города, однако исполнение решения столкнулось с серьёзными препятствиями.

Выяснилось, что должник проживает в Туле, и, несмотря на все уведомления от судебных приставов, добровольно передавать котельную отказался. Более того, он предпринял попытку оспорить судебный акт и одновременно настаивал на денежной компенсации от мэрии. При этом мужчина находился в стадии банкротства, что лишало его права самостоятельно распоряжаться имуществом.

Поскольку должник пропустил все установленные сроки для добровольного исполнения, пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. Финальной точкой в этой истории стал выезд на объект: должник, извещённый о проведении исполнительных действий, на место не явился. Однако присутствие понятых и представителя муниципального предприятия, которое фактически обслуживает котельную и имеет туда доступ, позволило приставу провести осмотр помещения, составить все необходимые документы и передать их представителю мэрии.