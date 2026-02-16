Крупный банк определил финалистов нового сезона премии «Любимый малый бизнес»

Количество заявок выросло более чем в 2,5 раза за два года.

Сбер провел экспертное мероприятие в рамках нового сезона премии «Любимый малый бизнес», ставшее ключевым этапом отбора победителей регионального и федерального этапа.

Регистрация проходила с 15 сентября по 15 ноября и была открыта для предпринимателей со всей страны: подано 42,7 тыс. заявок в 10 номинациях. По сравнению с предыдущим годом число участников выросло почти на 40%, а за два года — более чем в 2,5 раза.

Наибольшее количество заявок поступило от представителей бизнеса по сервису и ремонту, ритейла продуктов питания и товаров для дома, ресторанного бизнеса, а также из сферы сельского хозяйства и животноводства. Наиболее активными городами по числу поданных заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск и Воронеж.

Одним из этапов отбора стала независимая оценка эссе с использованием ИИ-помощника ГигаЧат от Сбера, что позволило обеспечить единый стандарт оценки большого массива заявок. Итоговые решения принимались экспертным сообществом коллегиально с учётом совокупности количественных и качественных показателей.

В экспертном мероприятии приняли участие предприниматели и лидеры отраслей из всех номинаций премии. Впервые в состав экспертного сообщества также вошли клиентские менеджеры Сбера — десять лучших специалистов со всей страны.

Дмитрий Андрющенко, основатель горнолыжного курорта «Горная Саланга», г. Кемерово, победитель премии «Любимый малый бизнес»:

«После победы был такой прилив гордости за команду и за наш проект! Эта премия для нас — удостоверение достижений. Миллион рублей мы потратили на свою команду: отличившихся сотрудников отправили отдохнуть. Это было важно и с точки зрения развития, посмотреть, как у других коллег по бизнесу все организовано. Сотрудники остались очень довольны — и тем, какие мы, и чего добились!».

По итогам отбора было определено 1 100 финалистов регионального этапа премии. Для них в марте и апреле пройдут торжественные мероприятия в 11 городах России, в том числе в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре и Ялте.

На федеральный этап были отобраны 100 победителей, которые получат по одному миллиону рублей на развитие бизнеса. Федеральное награждение пройдет в Москве в конце мая. Среди победителей были также определены 10 обладателей Гран-при, которые дополнительно получат поездку в курортный комплекс «Мрия».

В последнюю неделю февраля все участники премии получат персональные уведомления о результатах, а на официальном сайте премии будет опубликован список победителей.