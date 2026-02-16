Магнитный шторм накроет Землю 16 февраля: к чему готовиться метеозависимым

Геомагнитная обстановка 16 февраля ожидается неспокойной. Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН прогнозируют магнитный шторм.

По данным исследований, индекс солнечной активности составляет 3,2 балла из 10, что считается низким уровнем. Однако рост геомагнитных возмущений связан не с текущими вспышками на Солнце, а с приходом к Земле ранее выброшенных потоков солнечного ветра. Индекс радиоизлучения F10.7 достиг 160, что говорит о сохраняющемся энергетическом потенциале звезды.

Вероятность магнитной бури 16 февраля составляет 60%. Для метеозависимых людей этот день может стать одним из самых неблагоприятных во второй половине месяца.

Медики предупреждают: в периоды повышенной геомагнитной активности возможны головные боли, перепады давления, слабость, сонливость, раздражительность и снижение концентрации. Врачи советуют при головных болях принимать обезболивающие, а для поддержки нервной системы — магний и витамины группы В. При выраженных симптомах лучше обратиться к специалистам.

Также рекомендуется высыпаться, соблюдать питьевой режим, снизить физические и эмоциональные нагрузки и чаще бывать на свежем воздухе.

Напомним, в ночь с 14 на 15 февраля учёные зафиксировали вторую в этом месяце магнитную бурю уровня G1.3. Причиной стала крупная корональная дыра на Солнце, находившаяся напротив Земли. А 6 февраля произошёл мощный взрыв на обратной стороне Солнца, но до планеты, по прогнозам, дойдут лишь небольшие фрагменты выброшенной материи.