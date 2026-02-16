Гилейн Максвелл, осуждённая за пособничество Джеффри Эпштейну в сексуальной эксплуатации подростков, заявила о готовности полностью рассказать о событиях, если президент Дональд Трамп помилует её.

На прошлой неделе она отказалась давать показания перед Конгрессом, но через адвоката подчеркнула, что только она способна дать «полный отчёт» и, например, объяснить, что Трамп и Клинтон не причастны к преступлениям Эпштейна.

Юристы жертв и независимые эксперты выражают сомнения в мотивах Максвелл и её способности говорить честно. Один из адвокатов, Эр Джей Дрейлинг, назвал предложение «шахматной партией» с администрацией: Максвелл фактически ставит условие — свобода за информацию, что подрывает доверие к её словам.

Помилование, по мнению экспертов, не гарантирует раскрытия полной правды, так как Максвелл уже обвинялась во лжи под присягой. Адвокат Эрик Фаддис добавил, что условия президентского помилования невозможно будет отозвать, если информация окажется неполной.

Юристы и журналисты подчёркивают: для понимания дела Эпштейна важнее изучать заявления жертв и документы, а не полагаться на рассказы Максвелл, которые могут быть искажены.

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что тема возможного помилования Максвелл не является приоритетом для президента, и на данный момент обсуждений по этому вопросу с ним не ведётся.