На новосибирских предприятиях работают 53 тысячи мигрантов

В Новосибирской области официально трудоустроены около 53 тысяч иностранных граждан.

Такие данные 16 февраля на пресс-конференции в ТАСС озвучил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

По его словам, основная часть специалистов приезжает из бывших республик СССР, однако среди работников есть граждане Китая и Индии. Иностранцы преимущественно заняты на неквалифицированных позициях — в строительстве, транспорте, торговле и обрабатывающих производствах.

Власти ежегодно корректируют стоимость патента и перечень сфер, закрытых для мигрантов. Сейчас таких направлений восемь, включая пассажирские перевозки. При этом потребность экономики сохраняется: в строительной отрасли на 2026 год долю иностранной рабочей силы увеличили с 30 до 50 процентов.