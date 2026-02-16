82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:44
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
82.76% -1.2
сегодня
16 февраля, 18:44
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 18:21
общество

На новосибирских предприятиях работают 53 тысячи мигрантов

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области официально трудоустроены около 53 тысяч иностранных граждан.

Такие данные 16 февраля на пресс-конференции в ТАСС озвучил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

По его словам, основная часть специалистов приезжает из бывших республик СССР, однако среди работников есть граждане Китая и Индии. Иностранцы преимущественно заняты на неквалифицированных позициях — в строительстве, транспорте, торговле и обрабатывающих производствах.

Власти ежегодно корректируют стоимость патента и перечень сфер, закрытых для мигрантов. Сейчас таких направлений восемь, включая пассажирские перевозки. При этом потребность экономики сохраняется: в строительной отрасли на 2026 год долю иностранной рабочей силы увеличили с 30 до 50 процентов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.