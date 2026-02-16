На реализацию проекта «Охрана материнства и детства» в рамках нацпроекта «Семья» в Новосибирской области запланировано почти 2 млрд рублей

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание Правительства Новосибирской области.

С докладом о реализации в 2025-2030 годах регионального проекта «Охрана материнства и детства» выступил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

В соответствии с Указом Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в стране реализуется национальный проект «Семья», целью которого является «Увеличение числа семей с детьми, в т. ч. многодетных, укрепление семейных ценностей».

Андрей Травников отметил, что реализация в Новосибирской области регионального проекта «Охрана материнства и детства» – ещё один пример того, как, несмотря на непростые экономические условия, установка Президента на приоритет в развитии регионов и муниципалитетов выполняется: «В составе новых национальных проектов появляются новые направления по укреплению региональной медицины. Наряду с борьбой с сахарным диабетом появилось направление поддержки материнства и детства. Работа всем нам предстоит очень большая», – подчеркнул Губернатор.

С учётом поручений по итогам Послания Президента РФ Федеральному Собранию, Министерством здравоохранения России в рамках нацпроекта «Семья» разработан федеральный проект «Охрана материнства и детства», направленный на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в т.ч. репродуктивного здоровья.

Новосибирской региональной программой «Охрана материнства и детства» в рамках федерального проекта предусмотрены следующие мероприятия: оснащение (дооснащение и/или переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов, детских больниц. В 2025 году проведено переоснащение Новосибирского городского клинического перинатального центра – закуплено 287 единиц оборудования, из них 13 единиц за счёт образовавшейся экономии. В 2027 году также запланировано дооснащение областного перинатального центра, а в 2028 году – переоснащение действующего детского корпуса облбольницы. Планируется приобретение медицинского оборудования для детских отделений реанимации и интенсивной терапии, оперблока и «тяжёлого» диагностического оборудования.

В целях повышения доступности профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, в т. ч. в сельской местности, для 12 медицинских организаций будет приобретено мобильное медицинское оборудование. В 2028 году планируется создание женских консультаций модульного типа на два кабинета врача-акушера-гинеколога в Купинской и Мошковской ЦРБ и ГБУЗ НСО НКРБ №1, на три кабинета врача-акушера-гинеколога на базе Тогучинской ЦРБ. Всего на эти цели предусмотрено около двух миллиардов рублей.