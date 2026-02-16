Новосибирец сменил бизнес на маникюр и нашёл клиентов через сайты знакомств

33-летний житель Новосибирска Илья Криволуцких решил попробовать себя в новой сфере и освоил профессию мастера маникюра.

Ранее он руководил бухгалтерской фирмой, занимался автоматизацией и выстраиванием бизнес-процессов, однако записался на курсы ногтевого сервиса из любопытства. Об этом пишут «Новосибирские новости».

Сейчас Илья совмещает основную работу с практикой в маникюре. Клиентов, по его словам, удаётся находить разными способами, в том числе через сайты знакомств. Он отмечает, что некоторые знакомые мужчины также начали записываться к нему на процедуры, хотя раньше стеснялись обращаться к мастерам.

Илья признаётся, что поначалу переживал, чтобы случайно не травмировать клиенток, а саму работу считает физически непростой. Он подчеркнул, что мастера, которые проводят за процедурой целый день, заслуживают уважения. Новое занятие мужчина сравнивает с творчеством художника и говорит, что оно помогает отвлечься от повседневных задач и переключиться.